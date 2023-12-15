شارل ميشال: الاتحاد الأوروبي سيستأنف بحث المساعدة الأوروبية لأوكرانيا مطلع العام المقبل

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ دول الاتّحاد الأوروبي ستستأنف "مطلع العام المقبل" بحث تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا بعدما استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حقّ النقض لتعطيل إقرار حزمة قروض وهبات أوروبية لكييف بقيمة 50 مليار يورو. واكد ميشال للصحافيين انه "لا أريد الغوص كثيراً في التفاصيل. سأعمل في الأيام والأسابيع المقبلة مع زملائي للتحضير لقمّة في بداية العام المقبل".

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