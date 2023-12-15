وفاة نائب تركي بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء إلقاء خطاب عن حرب غزة في البرلمان

تعرض برلماني تركي، لأزمة قلبية، خلال إلقائه كلمة عن حرب غزة أمام البرلمان، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، كان نائب رئيس حزب "السعادة الإسلامي" في تركيا، حسن بيتميز، يعتزم الانتهاء من كلمته، التي أدان فيها القصف الإسرائيلي لغزة.

وكانت آخر كلماته: "ربما يمكننا الاختباء من ضميرنا ولكن ليس من التاريخ... إسرائيل لن تنجو من غضب الله"، قبل أن يقع على الأرض فجأة، في لحظة التقطتها كاميرات البث المباشر في جلسة البرلمان.

وهرع نواب البرلمان، نحو بيتميز سريعًا محاولين إسعافه، قبل أن ينقلوه إلى المستشفى، حيث أشار الأطباء إلى أنه الآن "في حالة حرجة"، ليعلن بعد وقت وفاته.