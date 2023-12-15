دوجاريك حول اقتحام مسجد في جنين: لا ينبغي التسامح مع تدنيس الأماكن الدينية

اكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تعليقا على اقتحام الجيش الإسرائيلي مسجدا في جنين وأداء طقوس تلمودية فيه، إنه "لا ينبغي التسامح مع تدنيس الأماكن الدينية".

وأضاف دوجاريك للصحفيين: "لا ينبغي التسامح مع تدنيس الأماكن الدينية، وهذا أقل ما يقال عنه أنه يتعارض مع الآداب العامة".

وشدد دوجاريك على "ضرورة احترام الأماكن الدينية، وعدم تشويهها بطريقة أو بأخرى".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، نشر فيديو قصيرا لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاة يهودية من خلال مكبرات صوت المسجد.

وكتب بن غفير: "صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين"، دون أن يذكر اسم المسجد وما إذا كان في مدينة جنين أو مخيمها، ولكن يظهر الجندي وهو عند المحراب بحذائه.