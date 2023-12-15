في صحف اليوم: مجلس الوزراء أعَدّ العدة لتأجيل تسريح قائد الجيش وتعيين رئيس للاركان

افادت معلومات لصحيفة "الجمهورية" انّ مجلس الوزراء أعَدّ العدة لتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون لمدة ستة اشهر، وتعيين رئيس اركان اصبح معروفا ان المرشح لمنصبه هو العميد حسان عودة بعد ترقيته الى رتبة لواء، وذلك مراعاة للمصلحة العليا.
وكشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انه جرت محاولة لإمرار تأجيل تسريح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في مجلس الوزراء من ضمن القرار الاداري نفسه انسجاماً مع التوازنات الطائفية، لكن وزير الداخلية بسام مولوي رفض هذا الامر رفضا قاطعا، خصوصا انّ هناك مدة ستة اشهر لا تزال امام ولاية عثمان، ومعروف هنا الخلاف الشخصي بين الطرفين.
لكنّ مصادر معنية رفيعة المستوى اكدت لـ"الجمهورية" انّ مجلس الوزراء لن يبحث في الاستحقاق العسكري في جلسته اليوم، وانّ مجلس النواب هو الذي سيبادر الى معالجته في الجولة الثانية من الجلسة التشريعية عصراً.
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