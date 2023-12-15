انت الان تتابع خبر النفط نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في شهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا إلى 77.01 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 71.98 دولارا.

ويتجه كلا الخامين القياسيين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بعد أن عززهما إعلان منتصف الأسبوع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه من المرجح أن يخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.



قال كلفن وونغ، المحلل في اواندا في سنغافورة، ان أسعار النفط قد تشهد قليلا من "سحب الطلب" بسبب تحسن ظروف السيولة بعد التحول الحذر الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى على الأرجح وانخفاض تكاليف الاقتراض سيأتي في عام 2024.

ويجعل ضعف الدولار النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب.

في الوقت نفسه، تراجع البنك المركزي الأوروبي عن الرهانات على تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة يوم الخميس من خلال التأكيد مجددًا على أن تكاليف الاقتراض ستظل عند مستوياتها الحالية. مستويات قياسية على الرغم من انخفاض توقعات التضخم.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع بمقدار 1.1 مليون

برميل يوميًا في عام 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميًا. برميل يوميا من توقعاتها السابقة، مشيرة إلى تحسن توقعات الطلب الأمريكي وانخفاض أسعار النفط.