انت الان تتابع خبر اسرائيل ترصد مكافأة 400 ألف دولار مقابل معلومات عن "السنوار" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشرت صور للمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وشملت قائمة من القياديين بحماس التي تسعى إسرائيل إلى الوصول لهم.

واختلفت قيمة الجائزة المالية المعروضة بحسب كل قيادي، تصدرها السنوار بـ400 ألف دولار ثم مبلغ 300 ألف دولار لمن يوفر معلومات عن أخيه محمد السنوار و200 ألف دولار لمعلومات عن رافع سلامة، وهو قائد كتيبة خان يونس بكتائب القسام الجناح العسكري لحماس.



أما بالنسبة لرئيس هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، فقد تم عرض مبلغ 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وتعهدت إسرائيل بملاحقة كل من ورد اسمه في اللائحة الجديدة في جميع أنحاء العالم.

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وفي اجتماع خاص، تعهد رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "شاباك" بملاحقة قادة الحركة أيا كانت البقعة التي يتواجدون فيها بما في ذلك غزة، الضفة الغربية، لبنان، تركيا وقطر وغيرها.