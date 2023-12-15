طفرة فى مخصصات تنشيط الصادرات المصرية.. تعرف على توزيعها بالأرقام

القاهرة - سامية سيد - يشهد العام المالى الجارى والذى بدأ أول يوليو 2023، طفرة فى قيمة المخصصات الموجهة لدعم تنشيط الصادرات المصرية، حيث يقدر بنحو 28.1 مليار جنيه.

وفى هذا الصدد، نستعرض توزيع مخصصات دعم تنشيط الصادرات من واقع البيان التحليلى عن السنة المالية 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب:

1- بلغت مخصصات للجهاز الإدارى 15 مليون جنيه.

2- بلغت مخصصات الهيئات الخدمية 13 مليارا و124 مليون جنيه.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل فى المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية فى تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل فى أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.