الجيش الإسرائيلي: انتشلنا وأعدنا جثة أحد الجنود الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انه "تم تحرير وانتشال جثة الجندي المخطوف الياه طولدانو من قبل قوة تابعة للجيش الاسرائيلي خلال نشاط مقاتلي الوحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات". ولفت الى انه "بعد عملية التحقق من هويته التي قامت بها جهات طبية وجهات تابعة للحاخامية العسكرية، مع معهد الطب الشرعي وشرطة إسرائيل، أبلغ مندوبو الجيش والشرطة أمس عائلة الجندي الذي تم اختطافه من قبل حماس 7 تشرين الاول الماضي أمر انتشال جثته وإعادتها".

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