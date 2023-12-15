الوطن القطرية: انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال أحداث غزة بلغت مستويات لم يُشهد لها مثيل في تاريخ الصراع

أشارت صحيفة "الوطن" القطرية إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة خلال الأحداث الأخيرة في غزة، بلغت مستويات لم يُشهد لها مثيل في تاريخ الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا بد من الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وبضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة".

ورأى أنه "لا بد أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته ويقف عند واجباته الإنسانية والقانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية عن اعتداءاته المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء".

وسألت: "أي أخلاق هذه التي ترفض وقف قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين الآخرين، والذين يحميهم القانون الدولي الانساني، ولا شك أن موقف أميركا في موقفها هذا الذي يتناقض بشكل صارخ ضد هذا القانون الذي من المؤكد أنها شاركت في صياغته عندما تم إصداره".