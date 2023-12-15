شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: مشاركة الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية صنعت زخما سياسيا والان مع تفاصيل الخبر
وقال "محسب"، إن مشاركة الأحزاب بفاعلية في السباق الانتخابي سواء من خلال الدفع بمرشح، أو دعم أحد امرشحين الأربعة، ساهم في وجود زخم سياسي كبير في الشارع المصري، فعلى مدار شهور تمكنت الأحزاب وقيادتها من التواصل مع الشعب المصري إعلاميا ومن خلال المؤتمرات الجماهيرية في جميع محافظات مصر، للتعبير عن برامجهم الانتخابية وأرائهم وأفكارهم، وهو ما ساهم في دعم القاعدة الجماهيرية لهذه الأحزاب في الشارع، من خلال اجتذاب عدد كبير من الأنصار المؤيدين والمؤمنين بهذه الأفكار، وهو ما سيتم حصد نتائجه ربما خلال السنوات اقادمة، في حال حافظت الأحزاب على استثمار هذه الفرصة والبناء عليها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية أو المشاركة فيها بالإضافة إلى الشعب المصري الذي هو حجر الأساس نجحوا في تسطير ملحمة وطنية خالصة خلال أيام التصويت الثلاثة، ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ لأنها تأتي في توقيت شديد الحساسية تحتاج فيه مصر إلى إلتفاف واصطفاف أبنائها في مواجهة التحديات الإقليمية التى تهدد أمنها القومي، وهذا ما يعكس وعى الشعب المصري بأهمية صوتهم في الاستحقاق الدستوري الانتخابي في حماية أمن واستقرار مصر في مواجهة مخططات خارجية تستهدف المساس بالأراضي المصرية.
وقدم النائب أيمن محسب، الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم على مشاركته المبهرة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الشعب المصري بعث رسالة للعالم أن الشعب المصري بكل انتماءته وأطيافه يقف خلف الدولة المصرية، وأن المصري مهما كانت الظروف وما يتعرض له من ضغوط في أوقات الخطر لا ينحاز إلا مصر.
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