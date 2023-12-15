تحتاج الزميلة في "وكالة الصحافة الفرنسية" كريستينا عاصي، التي اصيبت جراء العدوان الاسرائيلي على الجنوب اثناء قيامها بالتغطية الاعلامية مع زملائها، الى التبرع بالدم من فئتي "A+" و"O+".
على الراغبين التوجه الى مستشفى الجامعة الاميركية من التاسعة صباحا لغاية الخامسة بعد الظهر، الطابق الثالث، وشكرا سلفا للمتبرعين.
كانت هذه تفاصيل خبر الزميلة كريستينا عاصي في مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة إلى دم من فئتي A+ وO+ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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