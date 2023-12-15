الزميلة كريستينا عاصي في مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة إلى دم من فئتي A+ وO+

تحتاج الزميلة في "وكالة الصحافة الفرنسية" كريستينا عاصي، التي اصيبت جراء العدوان الاسرائيلي على الجنوب اثناء قيامها بالتغطية الاعلامية مع زملائها، الى التبرع بالدم من فئتي "A+" و"O+".

على الراغبين التوجه الى مستشفى الجامعة الاميركية من التاسعة صباحا لغاية الخامسة بعد الظهر، الطابق الثالث، وشكرا سلفا للمتبرعين.