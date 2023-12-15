مقتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم على مركز للشرطة بمحافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران

افاد التلفزيون الرسمي في ايران عن "مقتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم على مركز للشرطة في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران"، مشيرا الى أن "تنظيم "جيش العدل" البلوشي الذي شكله العام 2012 عناصر سابقون في جماعة سنية متطرفة، أعلن مسؤوليته عن الهجوم".

واوضح التلفزيون أن "عددا من الإرهابيين قتلوا" في مواجهات بين المهاجمين والشرطة.

ووقع الهجوم منتصف ليل الخميس في محافظة سيستان بلوشستان الواقعة قرب الحدود مع باكستان وأفغانستان.

ويعتبر هذا الهجوم من أكثر الهجمات حصدا للأرواح في هذه المنطقة التي تشهد مواجهات متكررة بين القوى الأمنية من جهة ومهربي مخدرات ومتمردين من أقلية البلوش وجماعات سنية متطرفة.

وسبق للتنظيم أن تبنى خطف 12 شرطيا وجنديا إيرانيا في المحافظة نفسها في تشرين الأول 2018.