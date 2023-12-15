افادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بـ"تقارير عن إصابة سفينة قرب باب المندب بجسم مجهول ونشوب حريق فيها".
من جهتها، كشفت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري عن "تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي شمالي ميناء المخا اليمني"، مشيرة الى ان "السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف".
واكدت ان "إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب المقذوف الذي أدى لاشتعال حريق في السفينة".
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي شمالي ميناء المخا اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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