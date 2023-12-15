إكسيوس: توقف شبه كامل لوصول السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي في البحر الأحمر

أفاد موقع "أكسيوس" بأن وصول السفن إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل؛ بسبب هجمات "الحوثيين" في البحر الأحمر. ونقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن بعثت برسائل لـ"الحوثيين"، عبر قنوات عدة، تحذرهم من الاستمرار في شنّ هجمات على السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل.

وذكر الموقع أن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، طلب من دبلوماسيين من سلطنة عمان وقطر نقل رسائل تحذير إلى الحوثيين، وذلك خلال زيارة للمنطقة أخيراً.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن من المتوقع أن تعلن أميركا تشكيل قوة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر، لردع الحوثيين عن شنّ مزيد من الهجمات.

كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن "مجلس الحرب" الإسرائيلي، قرر عدم شنّ عمل عسكري ضد الحوثيين في الوقت الحالي، حتى لا ينصرف انتباه الجيش عن الحرب في غزة، ولتجنب توسع الصراع في المنطقة.