تايمز أوف إسرائيل: نجاح عمليات لضخ مياه البحر نحو شبكة واسعة من الأنفاق تحت غزة

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ما وصفته بـ"نجاح" عمليات لضخ مياه البحر نحو شبكة واسعة من الأنفاق تحت غزة، لافتة إلى أن عمليات غمر الأنفاق "قد بدأت بالفعل، وإن كان بقدرة تجريبية محدودة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد نقلت، الثلاثاء، عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم، أن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة "حماس" في غزة، وأضافت أن العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع.

واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جنرال هرتسي هاليفي، في الأسبوع الماضي، أن غمر الأنفاق "فكرة جيدة"، رافضا تقديم مزيد من المعطيات عن الموضوع.

ورداً على سؤال بشأن المخاوف من أن هذه الخطوة قد تضر بالأسرى الإسرائيليين، خاصة وأن بعضهم مختطف داخل الأنفاق، لفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، إلى أن "الجيش يعمل بناء على معلومات استخباراتية لديه فيما يتعلق بالمكان الذي يعتقد أن الأسرى فيه موجودين، وأنه لن يتخذ خطوات تضر بهم".

تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2015 اشكتى مزارعون مصريون من تلف محاصيلهم، بعد أن لجأت سلطات البلاد إلى إستخدام مياه البحر لإغراق الأنفاق التي يديرها مهربون تحت معبر رفح الحدودي مع غزة، وفق صحيفة "وال ستريت جورنال".