الخارجية التركية دانت الاستفزازات الإسرائيلية بمسجد في جنين: لوقف الهجمات على الأماكن المقدسة

أعرب المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية التركية​ أونجو كتشالي، عن إدانته بشدّة "استفزازات الجنود الإسرائيليّين الّذين دخلوا مسجدًا في ​مخيم جنين​ شمال ​الضفة الغربية​، وتجاهلوا حرمة أماكن العبادة".

وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على "أنّنا نأمل في أن تتوقّف الهجمات على الأماكن الإسلاميّة المقدّسة في ​القدس الشرقية​ والضفة الغربية في أقرب وقت، وأن تتمّ معاقبة أولئك الّذين يقومون بالاستفزازات بأشدّ العقوبات".

وأشار كتشالي إلى أنّ "المنطقة بحاجة إلى المزيد من السّلام، وليس لمزيد من العنف"، مركّزًا على أنّ "التّوتّرات مرتفعة للغاية بسبب إرهاب المستوطنين، وضغوط وهجمات قوات الأمن الإسرائيليّة على الفلسطينيّين".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد نشر أمس الخميس، فيديو قصيرًا لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاةً يهوديّةً من خلال مكبّرات صوت المسجد.