سلطات فنلندا ستعيد إغلاق حدودها مع روسيا على خلفية عبور مهاجرين

أعلنت وزيرة الدّاخليّة الفنلنديّة ماري رانتانين، أنّ ​فنلندا​ الّتي تتشارك حدودًا بطول 1340 كيلومترا مع ​روسيا​، ستغلق الحدود بين البلدين اعتبارًا من الجمعة السّاعة 18,00 (ت غ)، حتّى 14 كانون الثّاني المقبل، لافتةً إلى أنّ "عدد المهاجرين ازداد بسرعة، وتسارعت الظّاهرة بشكل أسرع من المتوقّع".

وكانت قد قامت فنلندا جزئيًّا يوم الثّلثاء الماضي، بتخفيف الإغلاق الّذي كان ساريًا منذ نهاية تشرين الثّاني، بهدف تقييم الوضع على حدودها، لكنّها ألغت الخطّة مباشرةً بعد استئناف المهاجرين دخول البلاد.

وجرى فتح نقطتَي عبور حدوديّتَين في جنوب شرق فنلندا ليل الأربعاء- الخميس، وأشار حرس الحدود الفنلنديّون الخميس، إلى أنّه منذ ذلك الوقت عبَر 40 شخصًا على الأقل لطلب اللّجوء.

يُذكر أنّ فنلندا كانت قد أغلقت أربعة من معابرها الحدوديّة الثّمانية مع روسيا منتصف تشرين الثّاني الماضي، قبل أن تقصر حركة المرور فقط على نقطة تفتيش واقعة في أقصى الشّمال. وتمّ إغلاق هذه النّقطة أيضا بحلول نهاية تشرين الثّاني.