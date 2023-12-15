"واينت": بايدن يريد من إسرائيل تغيير استراتيجياتها في حربها على غزة بحيث تصبح أكثر تركيزا

ذكر موقع "واينت" أن "الرئيس الأميركي جو بايدن يريد من إسرائيل تغيير استراتيجياتها في حربها على غزة بحيث تصبح أكثر تركيزا في غضون 3 أسابيع أو أكثر قليلا"، لافتة الى إن "موقف بايدن هذا جزء من الضغط الأميركي على إسرائيل للحد من حدة الحرب".

فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن أربعة مسؤولين أميركيين أن "المرحلة الجديدة من الحرب التي يأمل الأميركيون في الانتقال إليها ستشمل استخدام مجموعات صغيرة نسبيا من قوات النخبة التي ستدخل المراكز السكانية في غزة للقيام بمهام مستهدفة مثل تحديد مواقع قادة حماس والقضاء عليهم، وإنقاذ الرهائن وتدمير الأنفاق".

وحض بايدن، أمس، إسرائيل على "أن تكون أكثر حرصا" على حماية المدنيين في غزة بعد أن ضغط البيت الأبيض على تل أبيب لتقليص كثافة هجومها في القطاع في المستقبل القريب.