515 مصابًا إثر حادث في قطارات الأنفاق في بكين

كشف تلفزيون "سي سي تي في" الصيني الرّسمي، عن "نقل 515 شخصًا إلى المستشفى للخضوع لفحوصات، جرّاء حادث في قطارات الأنفاق في ​بكين​، عقب انفصال العربتَين الأخيرتَين في القطار عن البقيّة.

وأوضح أنّ "102 من المصابين عانوا من كسور. وبحلول صباح الجمعة، كان 423 شخصًا قد غادروا المستشفى، و67 آخرين ما زالوا يتلقّون العلاج، فيما يخضع 25 شخصًا لمراقبة طبيّة، مؤكّدًا عدم وقوع أي قتلى.

وقد خلص تحقيق أوّلي في الحادث، إلى أنّ ​الثلوج​ جعلت المسارات زلقة وأحدثت عطلًا في الإشارات، ما أدّى إلى وقوع الحادث، وفق الإعلام الصيني.