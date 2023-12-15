قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة سرقة سيارات وهو مطلوب بجرم الإتجار بالبشر

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "​شعبة المعلومات​ تمكّنت من رصد نشاط عصابة ينفّذ أفرادها عمليّات سرقة سيّارات من مناطق ​بيروت​، ومن ثمّ يتمّ نقلها إلى منطقة الشمال. وقد أُعطيت الأوامر للعمل على تحديد هويّة أفراد العصابة المذكورة، وتوقيفهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، تمكّنت قطعات الشّعبة من تحديد هويّة أحد أفراد العصابة، وهو المدعو: "أ. أ." (مواليد عام 1995، لبناني)، وهو مطلوب بجرم الإتجار بالبشر"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2023-12-06، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة على متن جيب نوع "كيا" زجاجه الخلفي مكسور في محلّة ​العبدة​، حيث جرى نصب كمين محكم له، وتمّ توقيفه، وضبط الجيب الّذي تبيّن أنّه مسروق فجر تاريخه من محلّة غزير؛ وضُبِطَ هاتفه الخلوي".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب اليه لجهة تنفيذه بالاشتراك مع آخرين، العديد من عمليّات سرقة السّيّارات من مناطق بيروت و​جبل لبنان​، ونقلها إلى منطقة الشّمال. كما اعترف أنّه ينشط في مجال تهريب الأشخاص والأدوية، و​الدعارة​".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة".