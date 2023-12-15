انت الان تتابع خبر الجولة الـ9 لدوري نجوم العراق.. تعرف على مباريات اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيستضيف فريق دهوك على ملعبه فريق النفط في الساعة الثانية والنصف ظهراً بقيادة الحكم محمد سلمان، فيما يلعب فريق نفط البصرة على ملعب الفيحاء أمام فريق نوروز بقيادة الحكم محمد كامل زغير.

كما ان ملعب بغداد سيكون مسرحاً لمواجهة الحدود والشرطة في الساعة الثانية والنصف ظهراً بقيادة الحكم أحمد كاظم.



بينما فريق نفط الوسط سيلتقي بفريق الطلبة على ملعب النجف الأولمبي في الساعة الخامسة من مساء اليوم بقيادة الحكم واثق محمد.