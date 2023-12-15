انت الان تتابع خبر المفوضية تطمئن الناخبين الذين "وعدوا" مرشحين بانتخابهم: لن نكشف لمن ستصوتون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المفوضية في نينوى، ببيان مقتضب نشرته على حسابها الرسمي في فيسبوك وتابعته "الخليج 365"، ان "هناك اشاعات واقاويل حول تزويد المفوضية بأسماء الناخبين اللذين لا ينتخبون من ضغط عليهم في انتخابه او الانتخاب بالقوة".وأكدت المفوضية أنها "تطمأن الناخب انه لا صحة لهذه الاقاويل، والناخب صوته في أمان و لايتم تزويد اي مرشح او تحالف او حزب بأي معلومة من هذا النوع".

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قد أكدت عدم السماح بدخول الهواتف النقالة الى المحطات والمراكز الانتخابية، في اجراء سيقطع الطريق على الأحزاب والمرشحين الذين ينتظرون اثباتات من الناخبين بأنهم صوتوا لهم بالفعل.