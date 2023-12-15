انت الان تتابع خبر تزامناً مع قرب التصويت الخاص.. اجتماع أمني رفيع في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول مراسل السومرية، ان "اجتماعا أمنيا عقد داخل مقر قيادة العمليات المشتركة لمناقشة كافة التدابير الامنية والاجراءات والخطوات المتبعة لتأمين مراكز اقتراع التصويت الخاص والعام خلال انتخابات مجالس المحافظات".



ووثقت عدسة السومرية الاجتماع الأمني:

وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن التصويت في الانتخابات سيبدأ فعلياً في 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لكنه سيقتصر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في حين سيكون إجراء التصويت العام للمواطنين يوم 18 من الشهر نفسه، إذ يحق لنحو 16 مليون ناخب التصويت.

وتقول مفوضية الانتخابات، للسومرية نيوز، ان "يوم غد السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023 سيبدأ التصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، حيث يبلغ عدد القوات الأمنية، 1002393 فرداً، كما ان عدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم تبلغ 565 مركزاً وعدد محطات الاقتراع 2367 محطة".

أما بخصوص النازحين في مخيمات النزوح، تبين المفوضية، ان "عددهم هو 48260 نازحاً، وعدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم 35 مركزاً، وعدد محطات الاقتراع 120 محطة"، مشيرة الى ان "التصويت يبدأ الساعة السابعة صباحا، لغاية الساعة السادسة مساء".