الاتحاد الأوروبي يقرر فتح مفاوضات العضوية مع أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل الخميس، في اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل الـ27.

وأضاف ميشال عبر منصة إكس “إنها إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا”.

وتم الإعلان عن القرار في قمة جمعت زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقرار ووصفه بأنه “انتصار لأوكرانيا”، مضيفاً “إنه انتصار لأوروبا بأكملها”.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس: “هذا انتصار لأوكرانيا. انتصار لكل أوروبا. انتصار يحفز ويعزز القوة”، موجهاً التهنئة إلى “كل أوكراني”.

يأتي هذا بينما يقوم زيلينسكي بزيارة مفاجئة لألمانيا في وقت تضغط كييف على حلفائها الغربيين لمواصلة تقديم المساعدة إليها.

وفي وقت سابق الخميس، دعا زيلينسكي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل إلى عدم التخلي عن أوكرانيا وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلده الذي يخوض حربًا مع روسيا منذ زهاء عامَين وفقا لـ “العربية”.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل “أطلب منكم شيئاً واحداً هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا”.