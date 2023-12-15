رئيسة مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان: السودانيون يعانون الحصار في الخرطوم.. والوضع في مراكز الإيواء بدارفور كارثي جدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت رئيسة مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان الدكتورة “نازك أبو زيد”، أن الوضع الصحي والإنساني في السودان يعاني من تدهور شديد جراء الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأضافت في تصريحات لـ “الحدث”، أن الوضع في مراكز الإيواء بدارفور كارثي، وينذر بأزمة إنسانية في الإقليم.

وأشارت إلى أن الحرب السودانية شردت الآلاف من أبناء الشعب السوداني، مشددة على ضرورة وقف كافة الأعمال القتالية.