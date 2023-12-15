مقتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم جنوب شرق إيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الجمعة، أن الشرطة الإيرانية أعلنت مقتل 12 شرطيا في هجوم جرى ليلاً على مقر قيادة الشرطة بمدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان.

ومحافظة سيستان وبلوشستان تقع جنوب شرق إيران وهي على الحدود مع أفغانستان وباكستان.

ونقل الإعلام الإيراني عن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي في المحافظة قوله إن مسلحين شنوا الهجوم على مقر قوى الأمن في مدينة راسك ما أسفر عن مقتل 11 شرطيا وإصابة آخرين خلال تصديهم للهجوم.

وقال التلفزيون إن وكالة أنباء فارس أفادت بمقتل وإصابة عدد من المسلحين الذين شنوا الهجوم، فيما أكدت قوات الأمن أن الوضع الآن بات تحت السيطرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الشكوك تحوم حول حركة طالبان باكستان.

وتعد هذه الحركة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية على الرغم من تحالفها معها وفقا لـ “العربية”.

استولت طالبان على السلطة في أفغانستان المجاورة في أغسطس عام 2021 بينما كانت القوات الأميركية وقوات حلف الناتو في المراحل النهائية من الانسحاب بعد عشرين عاما من الحرب.