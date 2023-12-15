اللقطات الأولى للسفينة الليبيرية المحترقة بالبحر الأحمر عقب استهدافها من قبل الحوثيين

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الإعلام العسكري لواء الضفة، مقطع فيديو للسفينة التي تعرضت لهجوم اليوم على أيدي جماعة الحوثيين.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره لواء الضفة عبر حسابهم الرسمي، سفينة اشتعلت فيها النيران، وسط البحر الأحمر.

اللقطات الأولى للسفينة الليبيرية المحترقة بالبحر الأحمر

كانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أعلنت صباح اليوم الجمعة عن تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي عندما كانت تبحر جنوبًا عبر مضيق باب المندب، وتعرضت لهجوم بمقذوف أدى لسقوط إحدى الحاويات في البحر واشتعال حريق في السفينة.

كانت أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض أحد السفن لحادث جديد، وأنها تحقق في بلاغ عن حادث شمال ميناء المخا في اليمن قرب باب المندب.

حذرت الهيئة السفن والإبلاغ عن أي اشتباه.

أعلنت جماعة الحوثيين أمس، عن تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة واستهدافها بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

أوضح الحوثيين أنهم منعوا مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية.

اللقطات الأولى للسفينة الليبيرية المحترقة بالبحر الأحمر

اللقطات الأولى للسفينة الليبيرية المحترقة بالبحر الأحمر

اللقطات الأولى للسفينة الليبيرية المحترقة بالبحر الأحمر