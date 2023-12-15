اقدم عدد من العسكريين المتقاعدين على اغلاق المدخل الرئيس للسراي الحكومي حيث يفترض ان تنعقد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء.
وبالتزامن اقدم عدد آخر منهم على قطع طريق زقاق البلاط تضامنا مع رفاقهم في ساحة رياض الصلح.
وامس أعلن العسكريون المتقاعدون في بيان، "النفير العام بعد رفضهم المطلق، لأي زيادة على الرواتب والمعاشات، تناقض مبدأ العدالة والمساواة"، لافتين الى أن" أولى تحركاتهم ستكون، الاعتصام امام مقر مجلس الوزراء، عند الساعة العاشرة من صباح الجمعة، لمنع الوزراء من الدخول الى الجلسة".
ودعوا الوزراء الى أن يبادروا إلى "رفض اي حل لا يقوم على هذين المبدأين الساميين"، محذرين "مجلس الوزراء من السير بظلم العسكريين، والى المبادرة لرفع الظلم عن هذه الشريحة في الخدمة الفعلية والتقاعد، بعد ان اوصلتهم مثل هذه الممارسات على مدى سنوات طويلة الى حافة الجوع متناسين كل التضحيات والدماء التي قدموها لخدمة الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر العسكريون المتقاعدون يقفلون المدخل الرئيس للسراي الحكومي ويقطعون طريق زقاق البلاط بالاطارات المشتعلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.