أ.ف.ب عن مسؤول أميركي: الحوثيون يهاجمون سفينة في البحر الأحمر

نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مسؤول أميركي تأكيده ان "الحوثيين هاجموا سفينة في البحر الأحمر".

وفي وقت سابق، افادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بـ"تقارير عن إصابة سفينة قرب باب المندب بجسم مجهول ونشوب حريق فيها".

من جهتها، كشفت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري عن "تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي شمالي ميناء المخا اليمني"، مشيرة الى ان "السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف".

واكدت ان "إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب المقذوف الذي أدى لاشتعال حريق في السفينة".