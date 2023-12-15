أعلن الجيش الإسرائيلي أن "قواته دمرت مركز القيادة والسيطرة لكتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس، فيما استخدمت ذخيرة "اللدغة الحديدية" في خان يونس جنوب القطاع".
واوضح في بيان، ان "قوات الجيش الإسرائيلي قامت بتأمين مركز القيادة والسيطرة لكتيبة الشجاعية التابعة لحماس. خلال العملية، قتلت القوات عددا من مقاتلي حماس ودمرت فتحة نفق كانوا يستخدمونها. كذلك تم قصف المجمع بطائرات ودبابات وقوات هندسية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من الكتيبة 414 طائرة "ماعوز" بدون طيار لأول مرة، حيث استخدمتها لتحديد مواقع الخلايا في المنطقة وضربها".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء الماضي، مقتل 10 من جنوده بكمين نصبته "كتائب القسام" في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.
وفي خان يونس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته شنت خلال اليوم الأخير، غارة استهدفت مواقع البنية التحتية لحماس في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: سيطرنا على مركز قيادة حماس بالشجاعية واستخدمنا قنابل "اللدغة الحديدية" بخان يونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.