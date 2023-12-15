الجيش الاسرائيلي: سيطرنا على مركز قيادة حماس بالشجاعية واستخدمنا قنابل "اللدغة الحديدية" بخان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "قواته دمرت مركز القيادة والسيطرة لكتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس، فيما استخدمت ذخيرة "اللدغة الحديدية" في خان يونس جنوب القطاع".

واوضح في بيان، ان "قوات الجيش الإسرائيلي قامت بتأمين مركز القيادة والسيطرة لكتيبة الشجاعية التابعة لحماس. خلال العملية، قتلت القوات عددا من مقاتلي حماس ودمرت فتحة نفق كانوا يستخدمونها. كذلك تم قصف المجمع بطائرات ودبابات وقوات هندسية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من الكتيبة 414 طائرة "ماعوز" بدون طيار لأول مرة، حيث استخدمتها لتحديد مواقع الخلايا في المنطقة وضربها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء الماضي، مقتل 10 من جنوده بكمين نصبته "كتائب القسام" في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وفي خان يونس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته شنت خلال اليوم الأخير، غارة استهدفت مواقع البنية التحتية لحماس في المدينة.