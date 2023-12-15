مستشار الأمن القومي الأميركي: يجب التعامل مع التهديد القادم من شمال إسرائيل بالردع والطرق الدبلوماسية

اكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ان "يجب التعامل مع التهديد القادم من شمال إسرائيل بالردع والطرق الدبلوماسية".

وكشف سوليفان ان "ستكون هناك مرحلة جديدة في الحرب تركز على استهداف قيادة حماس"، لافتا الى انه "أجرينا نقاشات قيمة في إسرائيل بشأن الانتقال إلى عملية عسكرية أقل كثافة".

ولفت الى انه "سنركز مع القادة الإسرائيليين على طبيعة العمليات وأنواع الذخيرة المستخدمة، ونتفق مع إسرائيل على أن القتال سيستغرق أشهرا ولكن وفق مراحل مختلفة".

واعتبر ان "تمييز إسرائيل بين المدنيين الأبرياء وحماس ليس مسألة أخلاقية فحسب بل استراتيجية أيضا"، مؤكدا ان "السلطة الفلسطينية تحتاج إلى التجديد في ما يتعلق بطريقة حكمها وتمثيل شعبها".