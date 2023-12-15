كرم: نحن أمام مؤامرة كبيرة لإبعاد الجيش اللبناني ووضعه جانبًا ونصرّ على التمديد لقائده

لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​فادي كرم​، إلى أنّ "الدّعوة لأخذ قرار تأخير تسريح قائد الجيش في ​مجلس الوزراء​، مشبوهة وغير مضمونة ومعرّضة للطّعن، ولا نريد أن نخاطر في موقع قيادة الجيش"، معتبرًا "أنّنا أمام مؤامرة كبيرة لإبعاد ​الجيش اللبناني​ ووضعه جانبًا".

وأكّد، في تصريح تلفزيوني، أنّ "ضمان الأمن القومي يخصّ جميع ​الشعب اللبناني​، وبالتّالي لا يجب الغياب عن هكذا جلسة، ولا أن يلعب أحد على موضوع النّصاب في هكذا مسألة حسّاسة"، مشدّدًا على أنّ "هدفنا أن نضمن السّلم الأهلي، ونسعى لتحييد الجيش ونصرّ على التّمديد لقائده، ونعلم أنّ هناك نيّةً لدى البعض لوضع اليد على قيادة الجيش".