اعتصام للعسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح قبيل جلسة مجلس الوزراء في السراي

ينفّذ عدد من العسكريّين المتقاعدين اعتصامًا في ساحة رياض الصلح، قبيل جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي.
وكان قد دعا حراك العسكريين المتقاعدين، أمس، جميع العسكريّين المتقاعدين وروابط القطاع العام في مختلف المناطق اللبنانية، إلى "الاعتصام والتّظاهر يوم الجمعة السّاعة العاشرة صباحًا، أمام مقرّ مجلس الوزراء في رياض الصلح"، وحثّهم على "القيام بأوسع حشد ممكن، لإعلاء الصّوت في مواجهة هذه السّلطة الظّالمة، الّتي تنكّرت لتضحيات الشّهداء والمعوّقين، وأمعنت في إفقار وتجويع المتقاعدين، الّذين أفنوا زهور أعمارهم في سبيل الدّفاع عن الوطن وحماية شعبه".
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