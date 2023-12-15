كتيلي تحدثت لـ"النشرة" عن مؤتمر التيار حول النزوح: حان الوقت ليتوقف لبنان عن دفع ثمن تواطؤ الدول عليه وتقصير حكومته

اشارت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، في حديث لـ"النشرة"، الى ان "التيار الوطني الحر يستكمل مسيرة نضاله بمكافحة النزوح غير الشرعي ليحمي لبنان من تداعياته، والمحطة الجديدة في هذا الاطار هي العمل مع البلديات للتخفيف من التداعيات".

وكشفت أن "التيار سيعقد مؤتمرا غدا السبت في مركز لقاء في الربوة، وكل البلديات مدعوة لنقاش جدي وصريح حول كيفية معالجة ملف النزوح بالاعتماد على صلاحيات البلديات، وسيتخلل المؤتمر جلسات عميقة ونقاش كبير مع المعنيين في الملف لتبادل الخبرات والتجارب".

واكدت كتيلي ان "سيكون هناك كلام بال​سياسة​ ايضا وابعاد النزوح الداخلية والخارجية، بالاضافة الى توصيات عملية ولجان متابعة، وبهذه الطريق نساعد بلدنا وبلدياتنا ضمن القانون وما هو متاح لتنظيم عمالة السوريين والحد من اثار النزوح".

وفي الختام املت ان تكون التوصيات مجدية وأن نتوافق على خطة عمل ليتم متابعة تنفيذها في مطلع العام المقبل، مضيفة :"حان الوقت ان يتوقف لبنان دفع ثمن تواطؤ الدول عليه وتقصير حكومته".