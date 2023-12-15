فرق الإنقاذ ما زالت تعمل على رفع الأنقاض في بلدة مركبا اثرالغارة المعادية امس

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان "فرق الإنقاذ ما زالت تعمل على رفع الأنقاض في بلدة مركبا اثر العدوان الصهيوني الذي استهدف البلدة بغارة يوم أمس".

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