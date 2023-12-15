اشار رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الى ان "هنغاريا تستطيع عرقلة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي 75 مرة أخرى، وأن القرار النهائي ستتخذه البرلمانات"، مشيرا الى ان "الحجة الحاسمة كانت هي أن هنغاريا لن تخسر أي شيء، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة، أن الكلمة الأخيرة بشأن عضوية أوكرانيا يجب أن يقولها 27 برلماناً، بما في ذلك البرلمان الهنغاري، ولذلك، في حال أننا لا نريد، أن تصبح أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، عندها سيصوت البرلمان الهنغاري ضد (هذا الأمر)".
ورأى ان "حتى يصل الأمر إلى البرلمانات، ستكون هناك عملية طويلة جداً"، مضيفاً "هناك ما يقرب من 75 حالة سيكون بإمكان الحكومة الهنغارية فيها وقف هذه العملية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الهنغاري: بوسعنا عرقلة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي 75 مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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