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كشف حقيقة إقامة معسكر تدريبي لمحترفي العراق.. قصي منير يوجه رسالة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476581-638382289591634877.jpeg

2023-12-15 | 10:19

كشف حقيقة إقامة معسكر تدريبي لمحترفي العراق.. قصي منير يوجه رسالة

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الخليج 365 – رياضة

كشف المدير الإداري للمنتخب العراقي، مهدي كريم، حقيقة إقامة معسكر تدريبي للاعبين المحترفين تحضيرًا لبطولة كأس آسيا قطر 2023، فيما وجّه نجم منتخب العراق السابق وبطل كأس آسيا 2007، قُصيّ منير، رسالة إلى لاعبي المنتخب العراقي.

زسيواجه المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي في مباراة ودية في إمارة دبي بالإمارات العربية في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل استعدادًا للبطولة القارية.

وقال كريم "الأخبار التي تحدثت عن إقامة معسكر تدريبي لمحترفي العراق في أوروبا في السادس عشر من الشهر الحالي في دبي الإماراتية، هي أخبار عارية عن الصحة"، موضحا وأوضح، "لم يتحدث كاساس معي حول إقامة مثل هكذا معسكر، كما ذُكر في مواقع التواصل الاجتماعي، كون العراق سيكتفي بخوض مواجهة كوريا الجنوبية قبل انطلاق البطولة"، بحسب winwin.


وستُقام بطولة كأس آسيا-قطر 2023 في الفترة من 12 يناير/ كانون الأول المقبل ولغاية 10 فبراير/ شباط بمشاركة 24 منتخبًا.

كما وجّه نجم منتخب العراق السابق وبطل كأس آسيا 2007، قُصيّ منير، رسالة إلى لاعبي المنتخب العراقي قبل انطلاق بطولة كأس آسيا قطر 2023 الشهر المقبل.

وقال منير إنّ "الكادر التدريبي للمنتخب العراقي بقيادة المدرب خيسوس كاساس، أدرى بمستويات اللاعبين واختياراته، كونه قريبًا منهم بشدة ويتابعهم عن كثب، ونحن -الوسط الرياضي والإعلامي- علينا أن ندعم المنتخب كي يستمر في مشواره بكأس آسيا"، مبينا، "عمل كاساس مع العراق عملًا ممتازًا والمنتخب يحظى بدعم كبير وغير مسبوق من الجميع، ونتمنّى أن تخدم الظروف منتخبنا كي يمضي بعيدًا في كأس آسيا، وفق winwin

 

وعن ذكرياته مع العراق في المشاركات السابقة، أوضح منير قائلًا: "سبق أن شاركتُ مع العراق في ثلاث نسخ من بطولة كأس آسيا، الأولى كانت في الصين في 2004، ثم في 2007، وكذلك في قطر 2011، بالتأكيد الذكريات الأجمل كانت في نسخة 2007 التي توّجنا باللقب حينها لأول مرة في تاريخ العراق، كونها جاءت في وقت صعب لبلادنا وأسعدنا الجماهير بالانتصار".

وتابع: "أطالب لاعبي المنتخب العراقي بالابتعاد عن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج ، يجب الابتعاد عن هذه الأمور والتركيز في العمل لتطوير المستويات وإسكات المنتقدين".

ووجّه منير رسالة إلى منتقدي اللاعبين قائلًا: "الرياضيون لا أحد يستطيع المزايدة عليهم، لا أتصوّر أنّ لاعبًا لا يريد الفوز أو يتقصّد بالتأثير في زملائه، يجب الابتعاد عن السب والشتم والانتقاد غير البنّاء، مع التركيز على دعم اللاعبين".

وسبق للمنتخب العراقي أن توّج بلقب كأس آسيا لمرة واحدة في تاريخه كانت في نسخة عام 2007 في (إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلاند). 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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