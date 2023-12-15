كشف حقيقة إقامة معسكر تدريبي لمحترفي العراق.. قصي منير يوجه رسالة

زسيواجه المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي في مباراة ودية في إمارة دبي بالإمارات العربية في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل استعدادًا للبطولة القارية.

وقال كريم "الأخبار التي تحدثت عن إقامة معسكر تدريبي لمحترفي العراق في أوروبا في السادس عشر من الشهر الحالي في دبي الإماراتية، هي أخبار عارية عن الصحة"، موضحا وأوضح، "لم يتحدث كاساس معي حول إقامة مثل هكذا معسكر، كما ذُكر في مواقع التواصل الاجتماعي، كون العراق سيكتفي بخوض مواجهة كوريا الجنوبية قبل انطلاق البطولة"، بحسب winwin.



وستُقام بطولة كأس آسيا-قطر 2023 في الفترة من 12 يناير/ كانون الأول المقبل ولغاية 10 فبراير/ شباط بمشاركة 24 منتخبًا.

كما وجّه نجم منتخب العراق السابق وبطل كأس آسيا 2007، قُصيّ منير، رسالة إلى لاعبي المنتخب العراقي قبل انطلاق بطولة كأس آسيا قطر 2023 الشهر المقبل.

وقال منير إنّ "الكادر التدريبي للمنتخب العراقي بقيادة المدرب خيسوس كاساس، أدرى بمستويات اللاعبين واختياراته، كونه قريبًا منهم بشدة ويتابعهم عن كثب، ونحن -الوسط الرياضي والإعلامي- علينا أن ندعم المنتخب كي يستمر في مشواره بكأس آسيا"، مبينا، "عمل كاساس مع العراق عملًا ممتازًا والمنتخب يحظى بدعم كبير وغير مسبوق من الجميع، ونتمنّى أن تخدم الظروف منتخبنا كي يمضي بعيدًا في كأس آسيا، وفق winwin