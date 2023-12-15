انت الان تتابع خبر دعماً لغزة.. صلاة موحدة في سامراء (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إن "مديرية الوقف السني اقامت في سامراء صلاة موحدة في جامع الملوية الكبير دعما مع عزة".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى" في قطاع غزة على إسرائيل فجر يوم السبت وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وأعلن عن العملية محمد الضيف، قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتُبرت أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.

في بداية اليوم الـ70 من العدوان على غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 4 في معارك جنوبي القطاع، بعد أن تعرض في اليوم السابق لضربات من المقاومة أوقعت خسائر في صفوفه، إذ أكدت كتائب القسام قتل 36 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 72 ساعة.