انت الان تتابع خبر التعليم تطلق استمارات القبول المركزي لطلبة الدور الثالث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتاح للطلبة تثبيت عشرة خيارات في الاستمارة الإلكترونية على وفق الحدود الدنيا للقناتين أعلاه للسنة الدراسية 2024/2023 فيما يتوجب على الطلبة المتقدمين من ذوي الشهداء مراجعة مؤسسة الشهداء والمديريات التابعة لها للمصادقة على بياناتهم، وفقاً لبيان نشرته الوزارة ورد للسومرية نيوز.

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ويستمر التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة () إلى غاية يوم السبت الموافق 2023/12/23.

ودعت الوزارة، الطلبة الى تدقيق اختياراتهم والاستعانة بدليل الطالب (اضغط هنا) لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدمون إليها، مؤكدة أن القبول يتم على وفق الاختيارات المثبتة في استمارة التقديم اعتمادا على رغبة الطالب والمنافسة في المجموع.

جدير بالذكر أن أعداد الطلبة الناجحين في الدور الثالث من مخرجات الدراسة الاعدادية بلغت (63352) طالبا من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون.