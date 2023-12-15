شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتسلم دفعة ثانية من نظام "باتريوت" الدفاعي الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت أوكرانيا دفعة ثانية من نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" من ألمانيا، للمساعدة في درء الهجمات الروسية المتزايدة بالصواريخ والمسيرات على كييف ومدن أخرى.

كما تسلمت أوكرانيا أيضًا صواريخ باتريوت، وفقًا لمخزون الحكومة الألمانية الذي جرى تحديثه يوم الخميس، من الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير من العام الماضي.

وتلقت أوكرانيا أيضًا 9 مركبات أخرى مجنزرة متعددة الأغراض من طراز باندفجن، و7390 قذيفة مدفعية من عيار 155 مللم، و3 أجهزة أخرى متحركة لإزالة الألغام يجري التحكم فيها عن بُعد، و8 ناقلات.

دور ألماني مهم

ولعبت ألمانيا دورًا مهمًا في ضمان حماية أوكرانيا بشكل أفضل ضد الهجمات الجوية الروسية، وبالإضافة إلى صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع، أثبتت أنظمة صواريخ "ايريس-تي" جو/جو ودبابات "جيبارد" المضادة للطائرات الألمانية الصنع فعالية عالية.

وتطلب أوكرانيا تطلب أيضًا بشكل عاجل من برلين صواريخ كروز توروس، التي يمكن استخدامها للاشتباك مع أهداف روسية على مسافات بعيدة وراء خط المواجهة.

ورغم ذلك، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس تزويد أوكرانيا بها حتى الآن.