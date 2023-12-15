سلطنة عُمان وسنغافورة تتّفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

ياسر رشاد - القاهرة - اتفقت سلطنة عُمان وجمهوريةُ سنغافورة على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات عدّة، منها تنمية الربط بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة مع الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء في بيان مشترك بين السلطنة وسنغافورة بمناسبة زيارةِ السُّلطان هيثم بن طارق إلى سنغافورة.

وأوضح البيان، أن السلطان العماني التقى خلال زيارته الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام، ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، حيث تم استعراض الشراكة متعدّدة الأوجه بين البلدين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على الالتزام المشترك بالتقدم والاستقرار.

وأقرّ الجانبان بأهمية التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد والابتكار بما في ذلك التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات، كما اتفقا على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في عدة مجالات، مثل الاستزراع السمكي، والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات.

وأكّدا على أهمية التعاون لتنمية وتنويع التجارة البينيّة من خلال الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة (GSFTA) وتطويرها.

وفي قطاعات التعليم والرعاية الصحية والسياحة والاستزراع السمكي والاقتصاد الأزرق وإدارة المياه والتكنولوجيا، التزم البلدان بتعزيز ومشاركة خبراتهما وابتكاراتهما وتطويرها.

وأكّد الجانبان على أهمية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر واتفقا على بحث التعاون في المبادرات لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون، وإزالة الكربون، بما يؤكّد على التزامهما المشترك بالاستدامة البيئية ومواجهة تغيّر المناخ.

كما أكّدا على الرغبة في حلّ النزاعات الإقليمية والدولية سلميًّا، ودعت سلطنة عُمان وسنغافورة إلى الحوار والتفاوض، والالتزام بالقانون الدولي والنظام العالمي المبني على القواعد لتعزيز العدالة والحرية وكرامة الإنسان دون تحيّز.

وأعربت سلطنة عُمان وسنغافورة عن التزامهما القويّ بتعزيز التسامح والتعايش السلمي، ورفض جميع أشكال التطرّف، والالتزام بدعم عالمٍ أكثر أمانًا وشمولًا يحترم التنوع ويعزّز الاحترام المتبادل بين الثقافات والمجتمعات المختلفة.