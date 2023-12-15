وزير خارجية بيلاروسيا: التجارة الثنائية مع روسيا وصلت لمستويات قياسية خلال ٢٠٢٣

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية البيلاروسي سيرجي ألينيك، إن "التجارة البيلاروسية الروسية يتوقع أن تكون وصلت إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري 2023".

وأكد ألينيك في اجتماع مشترك لمجموعات وزارتي خارجية بيلاروسيا وروسيا في موسكو، وفقا لوكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية، أن بيلاروسيا وروسيا واصلتا تعزيز علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية في مواجهة الضغوط الخارجية غير المسبوقة، مما يضمن زيادة وتيرة التفاعل الثنائي.

وتابع:"إن ذلك يتجلى في الاتصالات المنتظمة على أعلى المستويات، والتعاون المكثف بين البرلمانات، وبين القطاعات والأقاليم".

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي للتفاعل بين البلدين، أوضح أنه تم اتخاذ تدابير مشتركة مهمة لتحسين استدامة اقتصاديات البلدين، مشيرا "إذا استمرت حركة التجارة الحالية، فإننا نتوقع أن نصل إلى مستوى قياسي جديد هذا العام".

ولفت إلى ان بيلاروسيا وروسيا قامتا بتكثيف التفاعل بشكل كبير ليس في إطار الدولة الاتحادية فحسب، بل أيضًا في إطار هياكل التكامل الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأكد وزير الخارجية البيلاروسي إن اعتماد وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية سيؤدي إلى نتائج ملموسة في تحسين مستويات معيشة مواطنينا وتعزيز الإمكانات الاقتصادية لبيلاروسيا وروسيا وإمكاناتنا الاقتصادية المشتركة.

وأضاف"أن التوقيع المرتقب على برنامج العمل المنسق لفترة ثلاث سنوات جديدة سيساعدنا على مزيد من التعاون بيننا".