منظمة يهودية أمريكية تحتج في 8 مدن لوقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

دعت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" إلى احتجاجات يوم أمس الخميس في 8 مدن أمريكية في الليلة الثامنة من عيد الحانوكا، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في ساعة الذروة في الشوارع والجسور المزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.

وقالت المنظمة إن المتظاهرين أغلقوا الجسر المؤدي إلى شارع نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأمريكية. وقالت الشرطة إن المظاهرة أغلقت تقاطع شارع نيويورك وشارع نورث كابيتول وحثت الناس على استخدام طرق بديلة.

وأضافت في تغريدة على منصة إكس "في الليلة الثامنة من عيد حانوكا، 8 مدن و8 جسور، نحن هنا، نتجمع في جميع أنحاء البلاد بأعداد هائلة ومتزايدة، لكي نقول لا للحرب".

وشملت المظاهرات والاحتجاجات على الحرب في غزة بوسطن وأتلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند في ولاية أوريغون، ولوس أنجليس.

وفي فيلادلفيا قال أحد الشهود إن المتظاهرين أغلقوا لفترة وجيزة الطريق السريع. واعتقلت الشرطة أكثر من 30 شخصا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "الحياة لغزة" و"ليس باسمنا".

كما نظم بعض الموظفين في إدارة بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وطالبت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، والأربعاء. لكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الحرب مستمرة حتى بدون دعم دولي.