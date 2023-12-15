مستشار الأمن القومي الأمريكي: المرحلة الجديدة في الحرب تركز على استهداف قيادة حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، "نحن نعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين في غزة".

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، سأبحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعزيز قوات الأمن الفلسطينية وبسط السيطرة في الضفة الغربية، فإن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى التجديد في ما يتعلق بطريقة حكمها وتمثيل شعبها.

ولفت إلى أنه ستكون هناك مرحلة جديدة في الحرب تركز على استهداف قيادة حماس، موضحًا أنه أجرى نقاشات في إسرائيل بشأن الانتقال إلى عملية عسكرية أقل كثافة.

وأوضح أن واشنطن ستركز مع القادة الإسرائيليين على طبيعة العمليات وأنواع الذخيرة المستخدمة، و"نتفق مع إسرائيل على أن القتال سيستغرق أشهرا ولكن وفق مراحل مختلفة".

وأكد أن تمييز إسرائيل بين المدنيين الأبرياء وحماس ليس مسألة أخلاقية فحسب بل استراتيجية أيضًا، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع التهديد القادم من شمال إسرائيل بالردع والطرق الدبلوماسية.

وشدد أن الفلسطينيون الذين تم إجلاؤهم من الشمال يجب أن يتمكنوا من العودة والشعور بالأمن الحقيقي، والحكومة الإسرائيلية أشارت إلى أنه لا خطط طويلة الأجل لديها لاحتلال غزة.

ولفت إلى أن أمريكا بصدد بناء تحالف لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ووقف التهديد الحوثي، معتقًدًا أن إيران يمكنها أن توقف الهجمات التي يشنها الحوثيون، وعليها اتخاذ خطوات لوقف الهجمات التي يشنها الحوثيون.