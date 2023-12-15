شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": الحياة السياسية ستختلف عن سابقتها بعد انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الأحزاب السياسيه كان لهم دور مهم في الانتخابات الرئاسية، والذي جاء نتيجة المساحة والسياسة التي استخدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك كان هناك فرصة لكل حزب أو كيان للعمل وبذل الجهد لدعمه وتقديم نفسها أكثر في الشارع المصري.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه الأحزاب ليست فقط من شكلت غرف عمليات، بل كانت هناك كيانات وجمعيات شكلت غرف وتواجدت على الشارع، معتبرا أن الحياة السياسية في مصر ستختلف كليا عن سابقتها، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن هناك دور رئيسي يقع على الأحزاب لتقوم بالتعريف بأيدلوجايتها وأهدافها بعد انتشارها لدعم الرئيس السيسي في أرجاء المحروسة، وأيضا الأحزاب الثلاث التي دفعت بمرشحين عليها أن تطرح أفكارها وأهدافها الفترة القادمة أكثر لجذب عدد أكبر من الأعضاء بمخاطبة المواطن المصري وتعريفه.

وأضاف ان الأحزاب عليها ان تضع على عاتقها لتعمل كأكاديمية حتى تخرج كوادر ورجال مؤهلين للعمل السياسي والمجتمعي، وهنا هو أساس استغلال الفرصة الحالية، موجها الشكر والتحية لأعضاء حزب المصريين الأحرار الذي عملوا بكل طاقتهم وبكل إخلاص ليكون مشاركين بقوة في هذا المشهد الانتخابي الرائع وسيكون للحزب نشاطات جديدة مع بداية العام في إطار العمل الحزبي.