وزير التراث الإسرائيلي للإذاعة الإسرائيلية: يجب احتلال قطاع غزة بالكامل

اكد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو للإذاعة الإسرائيلية انه "يجب احتلال قطاع غزة بالكامل".

وسبق لالياهو ان دعا الى إلقاء قنبلة نووية على غزة، مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين" الإسرائيليين.

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو "كول بيراما" عما إذا كان ينبغي قصف غزة بقنبلة نووية، أجاب إلياهو "هذا أحد الاحتمالات".