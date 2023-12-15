وصول وزير البيئة الى السراي عبر دراجة نارية بعد محاصرة سيارته من قبل المتظاهرين

اقدم عدد من المتظاهرين حول السراي الحكومي على محاصرة سيارة وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين وتعذّر وصوله إلى الداخل.
وبعد دقائق، تمكن ياسين من الوصول الى السراي عبر دراجة نارية بعد تعذر دخوله بالسيارة نظرا الى التظاهرات على مداخله
وهذا وتتخذ القوى الامنية تدابير أمنيّة مكثفة في محيط السراي وتعذُّر الدخول إليها والخروج منها بالتزامن مع تحرك العسكريين المُتقاعدين، فيما ينتظر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وصول الوزراء لانعقاد جلسة الحكومة.
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