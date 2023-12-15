بوحبيب: نشكر المانيا على عزمها تقديم مساعدات مخصصة لبرامج تنمية في لبنان بقيمة 91 مليون يورو

شكر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب بعد لقائه في برلين وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية نيلز انان "المانيا على عزمها تقديم مساعدات مخصصة لبرامج تنمية في لبنان بقيمة 91 مليون يورو".

كما التقى بوحبيب عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الالماني النائب بول زيمياك، حيث شكره بإسم لبنان على "موقفه بالامس في جلسة البرلمان لجهة مطالبة السلطات الالمانية بأهمية أخذ الهواجس اللبنانية بعين الاعتبار في مسألة النزوح السوري، ودعوته لزيادة دعم المانيا للجيش اللبناني".