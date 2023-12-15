قائد الجيش قدّم التعازي بالرقيب الشهيد المقداد: المؤسسة العسكرية لا تتخلى عن شهدائها وعائلاتهم

قدّم قائد الجيش العما ​جوزاف عون​، في بلدة ​شمسطار​- بعلبك، التّعازي بالرّقيب عبد الكريم المقداد، الّذي استشهد جرّاء تعرّض مركز عسكري تابع للجيش في ​العديسة​- الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5/12/2023.

وأكّد أنّ المقداد "شهيد ​المؤسسة العسكرية​ والوطن، وأنّ المؤسّسة لا تتخلّى عن شهدائها وعائلاتهم"، معتبرًا أنّ "التّضحية الأغلى والأسمى هي أن يقدّم الإنسان حياته من أجل وطنه".