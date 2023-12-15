"نادي قضاة لبنان" دعا لإلغاء المادة 91 من اقتراح قانون استقلالية القضاء: الحرب على وجودنا مستمرة

أعلن "​نادي قضاة لبنان​"، أنّ "خلافًا للدستور اللبناني الّذي يضمن حرّيّة التّجمّع والتّعبير، والاتفاقات الدّوليّة الّتي ترعى تنظيم جمعيّات القضاة حول العالم وتضمن حرّيّة عملها، يتضمّن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي المطروح اليوم على جدول أعمال الهيئة العامّة ل​مجلس النواب​، مادّةً قانونيّةً ألا وهي المادّة 91 منه، الّتي يمكن استعمالها ذريعةً للقضاء على نادي القضاة؛ عبر الحدّ من عمله وتحجيم دوره وتحويله إلى جمعيّة من دون أيّ فعاليّة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "بالتّالي، يتبيّن أنّ الحرب على وجود النّادي ودوره، الّتي بدأت منذ نشأته، لا تزال مستمرّة على كلّ الجبهات"، داعيًا النّواب إلى "إلغاء المادّة 91 من القانون المقترَح، بالإضافة إلى باقي التّعديلات الّتي اقترحناها سابقًا".